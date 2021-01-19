الروائية اللبنانية مريم هرموش تتعاقد علي فيلم «بتول»

تعاقدت الكاتبة الروائية مريم هرموش٬ علي كتابة سيناريو الفيلم السوداني المصري الفرنسي "بتول"، والمقرر أن تنتجه شركة فيلم هاوس ممثلة في المخرج شريف مندور.وأشارت "هرموش" في تصريحات خاصة لــ"الدستور" إلي أن الفيلم من إخراج المخرج السوداني صدام صديق. والفيلم إنتاج مشترك مصري سوداني فرنسي انتاج مشترك٬ ومن المقرر أن يتم تصوير الفيلم خارج مصر٬ حيث المشاهد ستصور كلها في فرنسا٬ وبعض المشاهد ستصور في السودان.تابعت "هرموش": الشركة المنفذة هي شركة "فيلم هاوس" ويمثلها المخرج شريف مندور٬ ومخرج الفيلم صدام صديق المقيم في فرنسا.الفكرة الرئيسية للفيلم تتمحور حول صراع الأجيال في التأقلم مع الثقافات المغايرة٬ وفي الاغتراب المتمثل في الغرب وما يترتب عليه من أثار.يشار إلي أن "مريم هرموش" كاتبة لبناينة حاصلة على ليسانس آداب ـ قسم ترجمة من جامعة القاهرة ـ دبلوم إدارة أعمال ودبلوم ترجمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عضو اتحاد الكتاب٬ صدر لها كتاب ساخر باللغة العامية بعنوان "هرتلات نسائية" 2018، ورواية "شيء مني"٬ ورواية "أكبر من عشق".