رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الروائية اللبنانية مريم هرموش تتعاقد علي فيلم «بتول»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:37 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
تعاقدت الكاتبة الروائية مريم هرموش٬ علي كتابة سيناريو الفيلم السوداني المصري الفرنسي "بتول"، والمقرر أن تنتجه شركة فيلم هاوس ممثلة في المخرج شريف مندور.

وأشارت "هرموش" في تصريحات خاصة لــ"الدستور" إلي أن الفيلم من إخراج المخرج السوداني صدام صديق. والفيلم إنتاج مشترك مصري سوداني فرنسي انتاج مشترك٬ ومن المقرر أن يتم تصوير الفيلم خارج مصر٬ حيث المشاهد ستصور كلها في فرنسا٬ وبعض المشاهد ستصور في السودان.

تابعت "هرموش": الشركة المنفذة هي شركة "فيلم هاوس" ويمثلها المخرج شريف مندور٬ ومخرج الفيلم صدام صديق المقيم في فرنسا.

الفكرة الرئيسية للفيلم تتمحور حول صراع الأجيال في التأقلم مع الثقافات المغايرة٬ وفي الاغتراب المتمثل في الغرب وما يترتب عليه من أثار.

يشار إلي أن "مريم هرموش" كاتبة لبناينة حاصلة على ليسانس آداب ـ قسم ترجمة من جامعة القاهرة ـ دبلوم إدارة أعمال ودبلوم ترجمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عضو اتحاد الكتاب٬ صدر لها كتاب ساخر باللغة العامية بعنوان "هرتلات نسائية" 2018، ورواية "شيء مني"٬ ورواية "أكبر من عشق".

موضوعات متعلقة

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

مصنعة حلوى نادي الجزيرة: الهدف منها «المداعبة» وفوجئت بنشرها على «فيس بوك»

إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية بنادي الجزيرة بكفالة 5 آلاف

الصور

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

مصرع وإصابة 9 نتيجة انهيار جليدي روسيا

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

«القيادة الشبابية بين الحلم والواقع» لقاء بالأعلى للثقافة (صور)

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون

قريبًا.. صدور «مغزى القراءة» عن مصر العربية للنشر

خزعل الماجدي: الديانة المصرية القديمة تتمتع بأعظم الضوابط الأخلاقية