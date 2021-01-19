حاكم مصرف لبنان: اتهامي بإجراء تحويلات مالية للخارج «أكاذيب»

وصف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، اتهامه بإجراء تحويلات مالية إلى الخارج بالأكاذيب.وأكد مصرف لبنان، أن كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها الحاكم إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هى فبركات وأخبار كاذبة، وفقا لموقع «لبنان 24».