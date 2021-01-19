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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التجارة الألمانية: هناك تحسن في توقعات التصدير لدى بعض الشركات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:44 م
التجارة الألمانية
التجارة الألمانية
وكالات
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أظهر استطلاع حديث أن توقعات التصدير داخل الأوساط الصناعية الألمانية تحسنت بشكل طفيف مؤخرا، لتظهر بذلك بارقة أمل في ظل أزمة كورونا.

وجاء في تقييم الاتجاه الذي تبين في استطلاع اقتصادي أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، وتم نشره اليوم الثلاثاء أن الطلب من الصين بصفة خاصة يبدو مستقرا في الوقت الحالي.

وبحسب الاستطلاع، تتوقع 30% حاليًا من المؤسسات الصناعية تحسن صفقات الصادرات، فيما تتوقع 22 % منها ترديها.

وقيّمت بصفة خاصة شركات صناعات الأدوية والهندسة الكهربائية والصناعات الكيماوية، وكذلك صناعة الآلات فرصها المستقبلية في الأسواق العالمية بشكل متفائل للغاية.

ويذكر أن 26% فقط من الشركات توقعت تحسن الصادرات في عام 2020، فيما توقعت 30% تردي الأوضاع.

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