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محافظات

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنح السفارة الأمريكية للتبادل الطلابي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:29 م
‬الدكتور طارق الجمال
‬الدكتور طارق الجمال
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن بدأ التقديم للمنحة المقدمة من السفارة الأمريكية والتي تستهدف الطلاب الدارسين بجامعة أسيوط، في إطار البرنامج العالمي للتبادل الطلابي "Global Undergraduate Exchange Program"، والذي يقدم منح دراسية لطلاب المرحلة الجامعية بالجامعات المصرية، مشيرًا أن المنحة تتيح للفائزين بها فرصة للسفر للدراسة بأمريكا لمدة عام ونصف في أحد الكليات أو الجامعات الأمريكية المماثلة وذلك بما يعمل علي تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف علي الثقافة الأمريكية والتبادل الحضاري والثقافي بين الشعوب.

ومن جهته، أضاف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المنح المقدمة من برنامج Global UGRAD تشمل كافة كليات الجامعة النظرية والعملية حيث يتم تسجيل الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية في الدورات الدراسية الجامعية الكاملة والتي يتم اختيارها من المناهج الحالية للمؤسسة المضيفة، مع قيام المشاركين بدراسة مقرر معتمد لتعزيز معرفتهم بالولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب المشاركة في 20 ساعة من أنشطة الخدمة المجتمعية، مشيرا إلى أن المنح الدراسية تشمل توفير فرصة لإقامة الطلاب المصريين في مرافق سكنية في الحرم الجامعي مع نظرائهم من الطلاب الأمريكيين.

وعن شروط التقديم، أوضح الدكتور جمال بدر، منسق مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط، أنها تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية ودرس بمصر وعمره لا يقل عن 18 سنة ومن الدارسين حاليًا بأحد الجامعات المصرية بدوام كامل (انتظام) وأن يكون قضي علي الأقل فصل دراسي واحد أو فترة معادلة لإكمال الدراسة في مؤسساتهم الأصلية عند اكتمال البرنامج العالمي للتنمية الشاملة، كذلك امتلاك الطلاب قدرات القيادة من خلال الدراسة الأكاديمية والمشاركة المجتمعية والأنشطة الطلابية، ويفضل علي أن يكون المتقدم لم يسبق له السفر للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارج مصر مع التزام الفائزين بالمنح على العودة مباشرةً إلى مصر بعد انتهاء البرنامج الدراسي.

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