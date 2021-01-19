المعمل الجنائي يعاين حريق نشب بأرض فضاء فى الوايلى

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، لمعاينة حريق نشب في أرض فضاء بشارع أحمد سعيد فى الوايلى دون إصابات، لتحديد سبب الحريق.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أرض فضاء بمنطقة الوايلى، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.