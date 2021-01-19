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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرك برلماني لإعادة فتح مجمع الإسماعيلية الطبي للسيطرة على كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:24 م
مجلس النواب
مجلس النواب
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قدم سامي سليم، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، طلب إحاطة لإعادة تشغيل مستشفى الإسماعيلية العام "مجمع الإسماعيلية الطبي"، بعدما أغلق قرابة عام كامل، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

وقال سليم، في طلب الإحاطة، إن المستشفى العام بالإسماعيلية "مجمع الإسماعيلية الطبي"، متوقف نهائيًا منذ ما يقرب من عام، ولم يتم إعادة تشغيله حتى الآن، رغم انتهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، مشيرا إلى أن المتسشفى يخدم المحافظة بصفة عامة.

وأكد على ضرورة إعادة فتحها نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا، واحتياج المرضى للعناية المركزة وكافة الخدمات الصحية، مطالبًا بسرعة إعادة فتحها حتى يتثنى للمرضى الحصول على الخدمة الصحة اللازمة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

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