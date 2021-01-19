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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الألمانية تتفق على إدخال تحسينات لمساعدات كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:04 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ذكرت دوائر بالحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، أن وزارتي المالية والاقتصاد توصلتا إلى اتفاق بشأن إدخال تحسينات على المساعدات المالية للشركات والعاملين المستقلين في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضحت الدوائر اليوم أنه من المقرر زيادة المدفوعات المالية وتخفيف شروط الحصول على المساعدات، لافتة إلى أنه تم التوصل للاتفاق قبل وقت قصير من المشاورات المنتظرة بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية اليوم بشأن أزمة كورونا.

تتشاور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم بشأن تمديد آخر للإغلاق الذي تم إقراره في منتصف ديسمبر الماضي والذي من المقرر حتى الآن أن يستمر إلى نهاية الشهر الجاري ويشمل إغلاق أغلب المتاجر والفنادق والمطاعم وكذلك المدارس ورياض الأطفال.

وتأتي التحسينات كرد فعل من الحكومة الألمانية على تزايد الانتقاد من روابط اقتصادية اتهمت الحكومة ببطء تطبيق المساعدات وكثرة الإجراءات البيروقراطية.

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