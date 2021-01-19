سائق سرق سيارة لمساومة مالكها في القاهرة.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة الساحل، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بسرقة سيارة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كانت الأجهزة الأمنية لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة، قد تمكنت من ضبط المتهم ويعمل سائقا، حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بتمكنه من الاستيلاء عليها عقب العثور علي على مفتاح التشغيل الخاص بها، بقصد مساومة مالكها لإعادتها نظير مبلغ مالي.باستدعاء مالكة السيارة تعرفت عليها واتهمته بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.