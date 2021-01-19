الأمن الاقتصادي يضبط 3 قضايا فساد مصرفي

شن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات موسعة استهدفت مواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط 3 قضايا.ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات أسفرت عن ضبط 3056 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12555 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية من ضبط 181 قضية متنوعة.وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 49 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات.ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر.ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 179 قضية فى مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.