وزيرة الثقافة تنعى عصمت يحيى: عالم الإبداع فقد أبرز أيقوناته

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، الذى غيبه الموت فجر اليوم الثلاثاء، إثر أزمة صحية مفاجئة.وقالت عبدالدايم إن عالم الإبداع فقد أحد أيقوناته البارزة في الفن والتعليم الأكاديمي، مضيفة أن الراحل مثل الأب والصديق والمعلم للكثير من الفنانين، مشيرة إلى مسيرته الثرية التى نجح من خلالها في إعداد أجيال من المبدعين وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.يذكر أن الدكتور عصمت يحيى أستاذ الأداء الحركي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، عميد المعهد العالى للباليه (1999 - 2004)، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية (2005- 2009)، رئيس أكاديمية الفنون المصرية (2006 - 2009)، صمم وأخرج العديد من عروض الباليه الكلاسيكي والعالمي إلى جانب الكثير من المسرحيات والأعمال التلفزيونية والدرامية والسينمائية، كما قام بتصمیم وإخراج مجموعة من الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالمناسبات القومية بمصر، حصل على الأوسمة والدروع والشهادات التقديرية لإنجازاته فى مجال الثقافة والفنون والإعلام والرياضة والتنمية، ترأس وفود مصر في العديد من المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات الدولية.