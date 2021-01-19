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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رئيس اتحاد المنتجين العرب ينعى عصمت يحيى: رحلت قطعة من حياتي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:57 ص
الدكتور عصمت يحيى
الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق
حسين الجندي
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نعى الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، الدكتور عصمت يحيي عميد معهد البالية الأسبق؛ والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

وقال أبو ذكري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون رحل صباح اليوم صديق العمر ورفيق الصبا والشباب وقطعة من حياتي لازمتني دون صخب برحلة طويلة من المناقشات والعمل والفكر والإنجاز وحب الوطن والعمل المشترك".

وأضاف: "رحل عنا الصديق والحبيب دكتور عصمت يحيى الذي التقيت به منذ أكثر من خمسين عاما في عمل انفرد هو به وأخلص له وعشقه حتى نفسه الأخير.. علاقة متميزة بنيت بيننا على الحب والاخلاص والصداقة الصافية النقية التي استمرت أعوام وأعوام يرعاها الوفاء والاحترام والتقدير المتبادل والود الصافى والأخوة الصادقة حتى صارت له مكانة كبيرة في قلبي".

واختتم: "سأظل أبكي فراقك وافتقدك حتى ألقاك يا صديقي الغالي اسأل الله تعالى أن يتغمدك بواسع رحمته وأن يلحقك بالصديقين والأبرار فى الفردوس الأعلى وأن يلهمنا والأسرة الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
رئيس اتحاد المنتجين العرب ينعى عصمت يحيى: رحلت قطعة من حياتي
رئيس اتحاد المنتجين العرب ينعى عصمت يحيى: رحلت قطعة من حياتي

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