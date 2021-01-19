إصابات «كورونا» في هولندا تقترب من مليون حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في هولندا، إلى 930 ألفًا و147 حالة، حتى صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفًا 157 حالة.ووفقا للبيانات، تعافى من الفيروس المستجد، 11 ألفًا و983 شخصًا من المصابين.وأعلنت هولندا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قبل نحو 46 أسبوعًا.