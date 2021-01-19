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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلاء بدر تعلق على وصف الفنانين بـ«الفسادين»: نرفض الاعتذار

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:38 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
حسين الجندي
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رفضت الفنانة نجلاء بدر اعتذار النائب رياض عبدالستار للفنانين، فى حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، وذلك عما بدر منه أثناء مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، ووصف خلال كلمته الفنانين بـ"الساعين في الأرض فسادًا".

وقالت نجلاء بدر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مش عاجبني الاعتذار!! ومش هاقبله، شكرا دكتور أشرف ذكي على كلامك وموقفك شكرا دكتور أشرف زكي".

وكان قد تقدم الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التنثيلية، بشكوى رسمية للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب رياض عبدالستار، حيث اشتعل الوسط الفني داعيا بضرورة شكوى النائب صاحب التصريح.

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