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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:32 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021، في أسواق المال المحلية المصرية.

وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-1-2021


سجل سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويقدم بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.


وتداول الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي بسعر 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع، وبلغت مؤشرات شاشات التداول اللحظية لسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

وتداول سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغ مستوى 4.06 و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء.

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