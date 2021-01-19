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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إطلاق اسم المنسى على الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:40 ص
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن إطلاق اسم الشهيد أحمد منسي على الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأكاديمية الوطنية للتدريب:"١١ ساعة من المراحل المختلفة للانتخابات كمحاكاة جريئة للواقع السياسي في مصر لاختيار اسم الدفعة من بين ١٥٠ اسم مرشح، تم اختيار اسم الشهيد العقيد أحمد منسي كاسم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم، الذين لا ننسى فضلهم جميعًا، تحت عنوان شباب الأكاديمية لا ينسون فضل الشهداء".

وفي العام الماضي كانت قد أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن أنه تم اختيار اسم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
المنسى
الأكاديمية الوطنية للتدريب
المنسى
الأكاديمية الوطنية للتدريب

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