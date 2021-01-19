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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الكندى يناقش والمستشارة الألمانية تدابير مواجهة جائحة كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:26 ص
ترودو و مرکل
ترودو و مرکل
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ناقش رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي التدابير المعمول بها في البلدين للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ودعم المواطنين.

وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أن الزعيمين شددا على الدور الحيوي للقاحات الآمنة والفعالة للسيطرة على الوباء والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، كما اتفقا على أهمية وجود استجابة دولية منسقة، مع تسليط الضوء على العمل الهام الذي يقوم به برنامج تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات.

وتناول الإتصال مناقشات حول القضايا العالمية والتعاون بين كندا والمانيا حول الأولويات المشتركة، مثل تغير المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة الدولية والسلام والأمن، وأعربا عن تطلعهم لإحراز تقدم في هذه المجالات من خلال التعاون داخل مجموعة السبع ومجموعة العشرين والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف.

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