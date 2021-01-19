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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تستأنف دعوتها لمدونى 3 دول للترويج لزيارة مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:21 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
رامى حسين
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كشف مصدر مطلع بهيئة تنشيط السياحة، أن وزارة السياحة تستكمل خطتها فى دعوة المدونين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى؛ لتعريفهم بالمقاصد السياحية داخل مصر، ضمن آليات الترويج السياحى للخارج، والاستفادة من قوة هؤلاء المدونين ومتابعيهم الذين يصلون إلى الآلاف على مستوى العالم.

وقالت المصادر، لـ"الدستور"، إنه يتم توجيه الدعوة للمدونين بالأسواق التى استأنفت زياراتهم إلى مصر منذ فتح الحركة السياحية فى يوليو الماضى، لزيادة الحركة السياحية الوافدة منهم، وتعريفهم على مقاصد السياحة الثقافية كالقاهرة والأقصر وأسوان، والمزارات الأثرية المختلفة، بدلًا من تركيزهم فقط على السياحة الشاطئية، من خلال الصور والفيديوهات التى يقوم بتدوالها المؤثرون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعى لجذبهم إليها.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستتم دعوة المدونين المؤثرين بأسواق صربيا والمجر وبيلاروسيا.

يشار إلى أنه يزور القاهرة حاليا مجموعة من المدونين من دولة أوكرانيا، ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بها، والذين جاءوا بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار، وتعد أوكرانيا من أول الدول التى استأنفت حركتها السياحية إلى مصر مع أوائل يوليو الماضي.

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