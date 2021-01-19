موريتانيا تسجل وفاة شخص و42 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 101، ووفاة شخص واحد فيما يوجد 32 مصابا في حالة حرجة.وأضاف بيان الوزارة - وفقا لبيان بثه الإذاعة الرسمية - أن إجمالي الإصابات بلغ 16081، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 14605، بينما بلغ إجمالي الوفيات 403.