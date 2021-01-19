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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ارتفاع عدد ضحايا العنف فى الجنينة إلى 129 قتيلًا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:23 ص
ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا العنف
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أكدت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، إلى 129 قتيلًا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن اللجنة قولها، إن الأحداث خلفت أيضا 198 جريحا، لافتة إلى أنه بين الجرحى أطفال ورضع يتلقون الرعاية في عدد من المؤسسات الطبية بالجنينة.

ودعت اللجنة إلى تقديم العون الإنساني والرعاية الطبية لهذه الأعداد الكبيرة من الإصابات في ظل قلة عدد الكوادر الطبية ونفاذ مخزون بنك الدم، بالإضافة إلى النازحين الذين صاروا بلا مأوى.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قرر في جلسة طارئة عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور (في غرب السودان)، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية.

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