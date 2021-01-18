خدع بصرية وعالم خيالى.. ماذا بداخل متحف الأوهام الجديد بالقاهرة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور داخل متحف الأوهام الجديد بالقاهرة، وسط فرحة عارمة للأطفال والكبار، بتجربة أشياء جديدة لأول مرة فى حياتهم، فإذا كنت من محبي ألعاب الخدع البصرية، فلابد أن السطور القادمة تهمك فى رحلتك المؤجلة إلى عالم متحف الأوهام بمدينة الشيخ زايد.عالم خيالي...يأخذك المتحف الجديد من نوعه فى القاهرة بجولة وسط عالم خيالي غير حقيقي ويجعلك تعيش تجربة جديدة عبر مجموعة من الخدع البصرية التى تختبر الحواس والعقول، حيث تشمل الخدع مجموعة من الصور المصممة بعناية لتبدو وكأنها حقيقية فى غرف بلا نهاية.السباحة بدون بلل..هل جربت من قبل الغوص في حمام سباحة دون أن تبتل ملابسك.. في المتحف الجديد يمكنك السير بكامل ملابسك في حوض للسباحة دون أن تجد نقطة مياه واحدة على ملابسك، وهو من الخدع التي جذبت الكثير من الزوار إلى متحف الأوهام.٧٠ لعبة بالمتحفيقدم متحف الأوهام لجمهوره ما يقرب من 70 لعبة بها خدع لجميع حواس زواره وحالتهم النفسية، وبحسب وكالة رويترز صرح محمود أبو عباس المدير العام لمتحف الأوهام بأن المتحف يشرح للزوار التفسير العلمي والرياضي والنفسي لكل خدعة، مشيرة إلى أن الزائر يرى أشياء غير حقيقية، لكنه في نهاية الأمر يفهم سبب رؤيته لها بهذا الشكل، فإن المتحف بالإضافة لكونه مكان للترفية، فهو أيضا مؤسسة تعليمية تقدم حقائق ممتعة، بحسب ما يصفه محمود أبو عباس.الجاذبية لاتعني شيئًا:كما جذب الكثير من زوار المتحف غرفة مقاومة الجاذبية، وكأن من داخل هذه الغرفة خارج قوانين الجاذبية الأرضية، إذ تشكل هذه الغرف خدع بصرية تعتمد فيها الغرف على قاعدة دماغية، ستجعل رأسك يدور بالتأكيد من الحيرة والتعجب من تلك اللعبة الجديدة من نوعها فى عالم الترفية.