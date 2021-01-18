فى عالم ديزنى.. حكاية صاحبة براند «ملك» (بالصور)

لم تكن دراستها متعلقة بموهبتها، لكنها اختارت أن تحلق صوب حلمها، كانت تعشق قصاقيص القماش منذ طفولتها، وتحب تصميم الملابس لذاتها، وتنسيق الألوان معا، وساعدتها والدتها في تنمية موهبتها في الفاشون ديزاين، وتحب رسم البهجة على العرائس.ملك كمال، ذات الـ26 عاما، تقطن في عين شمس بالقاهرة، تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة، تقول: "بدأت أعرض شغلي للناس وبقى ليا عملاء بيتعاملوا معايا من خمس سنين وقبلها كنت بشتغل في مشغل كنت بصمم إكسسوارات ملابس".تروي "ملك"، أنها تعلمت تصميم الملابس من والدتها منذ طفولتها، قائلة: "الموضوع بدأ معايا من وأنا في أولى ابتدائي، كنت باخد قصاقيص القماش من والدتي وأعمل فساتين للعرايس اللعبة بتاعتي، ولما كبرت اتعلمت التفصيل من والدتي، وبقيت أشتغل على نفسي وأدرب نفسي، والتصميم والرسم هواية طورتها بنفسي، مخدتش كورسات خالص، لو حاجة وقفت قدامي كنت بشوفها من يوتيوب".كانت الفتاة العشرينية تستمد القوة مِن دعم مَن حولها من أسرتها وأصدقائها، متمنية أن تفتح أتيليه وتقوم بعمل خط إنتاج لتصاميمها وتصدر منها للخارج، وفساتين للممثلين في مهرجان الجونة.تحلم "ملك" بعمل فستان من تصميمها للممثلة دنيا سمير غانم، منوهة بأنها قامت بعمل براند تحت مسمى "ملك"، وتتمنى أن يكون مشهورًا ومعروفًا على مستوى الشرق الأوسط.