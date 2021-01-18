75 ألف عامل داخل مخابز إنتاج الرغيف المدعم بلا تأمين أو معاش

تصريحات ووعود قطعها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر أغسطس الماضي بشأن مد المظلة التأمينية والحماية الاجتماعية لعمال المخابز، وذلك عن طريق تحُمل الوزارة قيمة التأمينات الاجتماعية لنحو 75 ألف عامل يعملون داخل المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف المُدعم ما اعتبر شعاع أمل لهؤلاء العمال وأسرهم، لكن سريعًا ما تلاشى بسبب عدم تنفيذ التموين أي قرار لصالح هؤلاء العمال.وجاء القرار بعد مطالبة شُعبة المخابز بمد المظلة التأمينية لعمال المخابز، وتحمل وزارة التموين تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز، وحرصًا من الدولة ممثلة في وزارة التموين فقد قررت مد مظلة التأمينات الاجتماعية على عمال المخابز وذلك لحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز وتشجيع الاستقرار الاجتماعي لهم وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.وأعلن أصحاب المخابز أنهم في ورطة حقيقية بين التأمينات الاجتماعية ووزارة التموين.وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد العاملين في المخابز البلدية يصل إلى 75 ألف عامل، داخل 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وأن تكلفة إنتاج الرغيف المدعم 67 قرشًا في المنظومة الجديدة، حيث إن الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل 6 جنيهات تأمين للعامل في المخبز البلدي المدعم من تكلفة سعر كل جوال دقيق يتم إنتاجه، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة التموين، حيث تحمل تلك التكلفة عن كاهل أصحاب المخابز البلدية المدعمة.