58 وفاة و1795 إصابة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الإثنين، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و750 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1795 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 181 ألفًا و885 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2027 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس، مشيرة إلى أن إجمالي المصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و150 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 385 حالة، إلى جانب 130 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.