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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب 35 باروكة شعر طبيعي

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:53 م
محاولة تهريب 35
محاولة تهريب 35 باروكة شعر طبيعي
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب 35 باروكة شعر طبيعي و600 مبسم للسجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على مذكرة سرية مقدمة من سامح رضا بمكافحة التهرب الجمركي وإبراهيم عمر بالأمن الجمركي والنقيب أحمد مدكور وكيل مباحث منفذ قسطل مفادها اعتزام الراكبة "ا. م. ع" سودانية الجنسية القادمة من السودان تهريب أصناف مخالفة داخل حقيبتها.

وبالعرض على سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من حسن عبدالمقصود ومحمود أبو النصر ومحمد محمود مأموري الحركة ومينا ناجي مأمور التعريفة لتفتيش الحقيبة الراكب فتبين وجود 35 باروكة شعر طبيعي داخل حقيبتها الشخصية.

من ناحية أخرى تم ضبط 600 مبسم للسجائر الإلكترونية أخفاها سائق أحد الأتوبيسات القادمة من الخرطوم داخل أمتعته الشخصية، وبلغت قيمة المضبوطات 64 ألف جنيه.

وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب 35 باروكة شعر طبيعي
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب 35 باروكة شعر طبيعي
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب 35 باروكة شعر طبيعي
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب 35 باروكة شعر طبيعي
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب 35 باروكة شعر طبيعي
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب 35 باروكة شعر طبيعي

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