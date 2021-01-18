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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

حافلة مجهزة من «الوفد» لنقل الطالبات من وإلى الإسكندرية مجانًا

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:55 م
حافلة مجهزة
حافلة مجهزة
إسلام نصير
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وفّر سعيد إسماعيل ضيف الله عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حافلة مجهزة، لنقل الطالبات الجامعيات من غرب الإسكندرية من وإلى الإسكندرية مجانًا.

وقال ضيف الله، في بيان الإثنين، إن ذلك يأتي في ضوء عزوف عدد غير قليل من الأسر الريفية والبدوية عن إرسال بناتهم إلى الجامعات والمعاهد بمدينة الإسكندرية خوفًا عليهن من حوادث التحرش أو صعوبة المواصلات ليلًا أو لارتفاع تكلفة المواصلات خاصة عندما يكون بالأسرة الواحدة أكثر من فرد يتلقى التعليم الجامعي.

وشدد عضو الشيوخ على أنه لن يدّخر جهدًا في مساعدة أي محتاج أو حل أي مشكلة من أجل خدمة المواطنين والتخفيف عنهم في إطار الدور الخدمي والمجتمعي.

أشار ضيف الله إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في ضوء السياسة العامة للدولة لدعم المؤسسات التعليمية وفي ضوء توجيهات بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

وأوضح عضو الشيوخ أنه سيتم الإعلان عن مكان تواجد الأتوبيس وكيفية التسجيل ومواعيد الرحلات، بالتنسيق مع هيئة مكتبه.

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