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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيادة السوداني يؤكد دعمه للإدارة الأهلية لأداء رسالتها

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:32 م
البرهان
البرهان
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أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الوطني، الذي ظلت تقوم به الإدارة الأهلية تجاه قضايا السودان.
وأكد البرهان، لدى لقائه اليوم مع وفد لجنة الإدارة الأهلية المكلفة بتسوية المشاكل القبلية فى شرق السودان، دعمه اللامحدود للادارات الأهلية لأداء رسالتها الوطنية، معربا عن رضائه عن عمل اللجنة فى الفترة السابقة.

وأوضح صديق ودعه رئيس اللجنة التنفيذية للادارة الأهلية بالسودان، فى تصريح صحفي، أنهم قدموا خلال اللقاء تقريرا لرئيس مجلس السيادة حول جهود وعمل لجنة الإدارة الأهلية خلال الفترة السابقة، مضيفا أن اللجنة ساهمت فى تسوية عدد من القضايا القبلية في شرق السودان وجنوب كردفان.

وأكد جاهزية الإدارات الأهلية واستعدادها لتقديم كافة أنواع الدعم للقوات المسلحة والدعم السريع لأداء واجبها فى صون تراب الوطن والدفاع عن كرامته.

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