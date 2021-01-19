سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-1-2021
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:28 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر«الدستور» تقرير يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل التي يحتاجها القارىء بخصوص سعر الدولار اليوم الثلاثاء ١٩-١-٢٠٢١، حيث ارتفع الدولار الأمريكى اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، ونقدم لكم خلال التقرير أسعار العملة الأمريكية في البنك الأهلى المصرى (الحكومى)، وبنك مصر (الحكومى)، بالإضافة إلى أن سعر الدولار فى بنك التجاري الدولى cib، سجل ارتفاع اليوم عن أمس بقيمة قرشين اثنين، سواء عند الشراء أو البيع، لذلك نستعرض لكم كافة التفاصيل التى تختص بالدولار فى البنوك المصرية وفقًا لأخر التحديثات، خصوصًا أن البحث على جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية يمثل اهتمامًا للقارىء يومًيا.
سجل الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى (الحكومى)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع بقيمة قرشين اثنين عن أمس، ليبغ سعره عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي فى بنك مصر (الحكومى)، اليوم الثلاثاء، زيادة بقيمة قرشين اثنين فقط عن أمس، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، وسعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
ارتفع سعر الدولار الأمريكى فى البنك التجارى الدولى cib، اليوم الثلاثاء، عن سعره أمس داخل البنك بقيمة قرشين اثنين فقط.
وسجل الدولار زيادة فى بنك cib، اليوم الثلاثاء، عن البنوك الحكومية قيمة قرشين اثنين فقط، ليبلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، ووصل عند البيع إلى ١٥.٧٥ جنيه مصري.
سجل الدولار الأمريكى فى البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء الموافق ١٩-١-٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢٧٥ جنيه مصرى.
والجدير بالذكر، أن الاحتياطي الأجنبي لمصر قفز بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي، كما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، ويمثل الدين قصير الأجل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء ١٩-١-٢٠٢١
سجل الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى (الحكومى)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع بقيمة قرشين اثنين عن أمس، ليبغ سعره عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي فى بنك مصر (الحكومى)، اليوم الثلاثاء، زيادة بقيمة قرشين اثنين فقط عن أمس، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، وسعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
ارتفع سعر الدولار الأمريكى فى البنك التجارى الدولى cib، اليوم الثلاثاء، عن سعره أمس داخل البنك بقيمة قرشين اثنين فقط.
وسجل الدولار زيادة فى بنك cib، اليوم الثلاثاء، عن البنوك الحكومية قيمة قرشين اثنين فقط، ليبلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، ووصل عند البيع إلى ١٥.٧٥ جنيه مصري.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
سجل الدولار الأمريكى فى البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء الموافق ١٩-١-٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢٧٥ جنيه مصرى.
والجدير بالذكر، أن الاحتياطي الأجنبي لمصر قفز بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي، كما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، ويمثل الدين قصير الأجل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.