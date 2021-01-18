بريطانيا: ندعم اتفاق مرضٍ حول سد النهضة

أكد السفير البريطاني لدى السودان عرفان صديق، اليوم، تفهم بلاده لموقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة ووعد بدعم بلاده الملف للوصول إلى اتفاق مرض للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.جاء ذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس بمكتبه عرفان صديق، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".واستعرض عباس خلال اللقاء جهود الوزارة في مجال إدارة الموارد المائية والتحديات التي تواجه الوزارة، ومعالجة السلبيات الموروثة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلى جانب مساعي الوزارة في مجال بناء قدرات العاملين بالوزارة.وكان رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك قد أكد في وقت سابق اليوم رفضهم سياسة الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا في بناء وملء سد النهضة.