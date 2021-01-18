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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تنشيط السياحة» تستطلع رأي الشركات فى المشاركة بالمعارض

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:56 م
المعارض
المعارض
رامى حسين
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أرسلت هيئة تنشيط السياحة، خطابا موجها إلى غرفة شركات السياحة تطالب فيه باستطلاع رأي الشركات حول مدى المشاركة في المعارض السياحية التي من المقرر أن تقام خلال العام الحالي.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظرا لظروف جائحة كورونا فإنها تريد أن تقرر المشاركة فى المعارض أو إلغائها، بالإضافة إلى تحديد حجم الجناح المصري الذي سيشارك في المعارض فى حالة المشاركة.

ومن بين هذه المعارض التى من المقرر أن تقام خلال العام الجاري معرض uitt الذى سيقام بأوكرانيا في الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل، ومعرض kitf بكازاخستان الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 16 أبريل، ومعرض atm بدبي الذى سيقام في الفترة من 16 إلى 19 مايو، ومعرض future بمدريد الإسبانية الذي سيقام في الفترة من 19 إلى 23 مايو القادم.

وطالبت الغرفة من الشركات أن ترسل كل شركة إلى الغرفة رغبتها في المشاركه في أي من المعارض السالف ذكرها فى موعد أقصاه 26 يناير الجاري لإرسالها إلى الهيئة، كما طالبت الغرفة، الشركات بضرورة الالتزام بما سيتم اتخاذه من خطوات نحو المشاركة أو إلغائها.

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