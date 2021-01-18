رئيس تونس يحذر الشباب من المتاجرة بفقرهم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، حق الشعب في العمل والحرية وفي الكرامة الوطنية، محذرًا الشباب ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى.وقال سعيد خلال زيارته إلي حي الرفاه بالمنيهلة: إن إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقًا إلى تحقيقها.