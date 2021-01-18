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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الهولندية تعتقل 100 شخص في مظاهرات ضد قيود كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:02 م
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
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اعتقلت الشرطة الهولندية نحو 100 شخص؛ بسبب مظاهرات عنيفة ضد القيود التي فرضتها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الإثنين، أن الشرطة في مدينة أمستردام استخدمت مدافع المياه لتفرقة مظاهرة مكونة من نحو 2000 شخص تجمعوا في مسيرة غير مصرح بها بالقرب من منطقة متحف المدينة.

وأوضحت بلدية أمستردام أن المتظاهرين ألقوا الحجارة على قوات الأمن، مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الشغب أصدرت "أمرًا طارئًا"، واتخذت إجراءات لتفريق الحشد؛ لأن الناس لم يلتزموا بإجراءات التباعد الاجتماعي، وتم اعتقال نحو 100 شخص.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن الحكومة الهولندية، كانت قد قررت في ديسمبر الماضي إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية لوقف انتشار الفيروس، قبل أن تمدد هذا الأسبوع الإغلاق الوطني لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

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