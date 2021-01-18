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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قوافل طبية وبيطرية واجتماعية بمركزي السنطة وقطور في الغربية

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:25 م
قوافل طبية
قوافل طبية
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نظمت محافظة الغربية بالتعاون مع جامعة طنطا ٣ قوافل (اجتماعية - طبية - بيطرية) بمركز السنطة، بمدرسة الشهيد سعد شاهين بقرية الكرما التابعة للوحدة المحلية بكفر كلا الباب، شملت العديد من التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف على ٦٩٩ من حالة في مختلف التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات مجانًا.

وذلك بِنَاءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأهمية تنظيم القوافل المستمرة للقرى الأكثر فقرًا.

كما شملت القافلة الاجتماعية توزيع١٠٠ بطانية و١٠٠ جنيه لعدد مائة حالة، كذلك تم خلال القافلة البيطرية الكشف على ٥٥ من الماشية و٢٣٠ من الماعز و٥٠ من الدواجن، ولاقت القوافل استحسانا وإشادة الأهالي وقاموا بتوجيه الشكر للقائمين على هذه القوافل.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بتوزيع ٤٠٠ كيلو جرام من اللحوم ضمن مبادرة "الخير غدًا"، وذلك بحضور هاني علي مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور، والمستشار عبدالخالق عبد العظيم سلامة مدير جمعية الأورمان بطنطا، وتم التوزيع على جميع الأسر الأولى بالرعاية مع اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة المواطنين.

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