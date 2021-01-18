كيف يمكن تدريب الطفل على اللغة الإنجليزية بالمنزل؟

تشكو العديد من الأمهات من نسيان أولادها مادة اللغة الإنجليزية خلال فترة الإجازة، خاصة مع مكوث الطلاب بالمنازل، والاتجاه للتعليم أونلاين بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.وقالت مي جمال، خبيرة تربوية: هناك العديد من الطرق التي تجعل الطالب يتذكر المادة ولا ينساها مع مرور الوقت، وهذا هو دور الأم داخل المنزل، عليها طوال الوقت أن تدرب الطالب على الكلمات الخاصة باللغة الإنجليزية وتحدثه بها.وأضافت جمال لـ"الدستور": بالإضافة إلى مشاهدة أفلام الكارتون التي من شأنها تساعدها في حفظ الكلمات بشكل أسرع، مع سماع الطالب بعض الأغاني الإنجليزية المفضلة لأطفالها، حيث من الأسهل تعلم كلمات وعبارات جديدة عندما يتم تعيينها على الموسيقى.وأوضحت: يجب على كل أم العثور على كتاب أو قصة باللغة الإنجليزية في مستوى طفلها، ومساعدته على تجربة القراءة بصوت عالٍ معها، سواء لممارسة التحدث أو أيضًا على الفهم.