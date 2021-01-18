يان كوبيش المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا يبدأ عمله 1 فبراير
الإثنين 18/يناير/2021 - 08:43 م
محمد عمرطباعة
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، عن تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثًا خاصًا له لدى ليبيا ورئيسًّا لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وقال غوتيريش في كلمة له اليوم بالأمم المتحدة، إن يان كوبيش سيتسلم رسميًا مهامه كمبعوث أممي لليبيا بداية من 1 فبراير المقبل.
ويشغل كوبيش حاليًا منصب المنسق الخاص للبنان، منذ عام 2019، ويأتي مبعوثًا أمميًا لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه مارس الماضي لأسباب صحية.
وقال غوتيريش في كلمة له اليوم بالأمم المتحدة، إن يان كوبيش سيتسلم رسميًا مهامه كمبعوث أممي لليبيا بداية من 1 فبراير المقبل.
ويشغل كوبيش حاليًا منصب المنسق الخاص للبنان، منذ عام 2019، ويأتي مبعوثًا أمميًا لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه مارس الماضي لأسباب صحية.