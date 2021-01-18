يان كوبيش المبعوث الأممى الجديد إلى ‎ليبيا يبدأ عمله 1 فبراير

‏أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، عن تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثًا خاصًا له لدى ‎ليبيا ورئيسًّا لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.وقال غوتيريش في كلمة له اليوم بالأمم المتحدة، إن يان كوبيش سيتسلم رسميًا مهامه كمبعوث أممي لليبيا بداية من 1 فبراير المقبل.ويشغل كوبيش حاليًا منصب المنسق الخاص للبنان، منذ عام 2019، ويأتي مبعوثًا أمميًا لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه مارس الماضي لأسباب صحية.