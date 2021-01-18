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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود الليثي يسافر لبيروت خلال أيام لتصوير كليب «حطالي روج»

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:21 م
محمود الليثي
محمود الليثي
أمير محمد خالد
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يستعد الفنان محمود الليثي للسفر إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تصوير فيديو كليب جديد يجمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب، حيث انتهى الثنائي من تسجيل أغنيتهما "حطالي روج"، ويستعدان لطرحه على طريقة الفيديو كليب خلال الأسابيع المقبلة.

ومن ناحية أخرى، يستعد الليثي لتصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "ولاد أو إسماعيل"، حيث يشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين أبرزهم سعد الصغير وبوسي، كما أن الليثي شارك مؤخرًا في تقديم الأغنية الدعائية لفيلم "صابر وراضي" مع المطربين أحمد شيبة وعبدالباسط حمودة.

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