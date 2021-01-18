شروط شهادة أم المصريين من البنك الأهلي المصري، يسأل العديد من المواطنين المهتمين باستثمار أموالهم عنها خلال هذه الفترة، وتعد من الوسائل المتداولة بين المصريين لتوفير فلوسهم، وتختلف من بنك لآخر على حسب العائد، حيث يبدأ شراء شهادة أم المصريين بحد أدنى 500 جنيه، وبحد أقصى 2500 جنيه، لمدة ثلاثة سنوات، بعائد مادي 13%، حيث يمكن أن تصدر للأفراد بداية من سن 18 سنة حتى سن 59 سنة.





ويمكن للجهات الرسمية شراء الشهادة لصالح الافراد العاملين بها على أن لا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء، وفقا لما أعلنه البنك، إضافة إلى أن شهادات أم المصريين اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها، أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية وذلك طبقا لتعليمات البنك للعملاء.

شروط شهادة أم المصريين من البنك الأهلي المصري

تعددت أنواع الشهادات الخاصة في البنك الأهلى المصري، ولكن شهادة أم المصريين لها وضع خاص حيث أصدرها البنك مؤخرًا، ويرغب المواطنين في معرفة جميع الشروط الخاصة بها، حيث جاءت كالتالي:





1-العائد الخاص بشهادة أم المصريين ثابت طوال مدة الشهادة.





2-وفقا لما أقره البنك فإنه لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها المختلفة من خلالها.





3-تسترد في نهاية المدة الشهادة بكامل قيمته، وهي: القيمة الاسمية، إضافة إلى العوائد المتبقية بعد خصم قيمه الأقساط.





4-يمكن للعميل استرداد شهادة أم المصريين في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا ورغبته بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.





5-يقدم البنك لأصحاب الشهادة وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة بدون كشف طبي.





6-أوضح البنك أنه يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.





7-وعلى البنك أن يقوم بتعويض العميل في وفاة الشخص المؤمن عليه حيث يعطى حد أدنى للوفاة الطبيعية 50 ألفا، وأما الوفاة في حادث سير أو خلافه 250 ألف جنيه.





8-شروط شهادة أم المصريين من البنك الأهلي المصري، وفي حالة استراد الشهادة، أو قيام خروج العميل على المعاش في سن الـ60 تسقط قيمة وثيقة التأمين، وأخيرًا يتم تجديد الشهادات تلقائيًا وفقًا للسعر المعلن في حينه طبقا لتعليمات البنك.