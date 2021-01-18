انطلاق المعرض السنوي الفني «مطروح في عيون أبنائها» (صور)

انطلق اليوم الاثنين، المعرض السنوي الفني لـ"الورشة A&S، تحت عنوان "مطروح في عيون أبنائها"، بمشاركة 23 طفلا وطفلة، في منتزه كليوباترا الترفيهي.وقالت المهندسة شروق نصر مشرف المعرض لـ"الدستور، إن المعرض يتم تنظيمه بشكل سنوي لعرض الأعمال الفنية التي قام الأطفال برسمها، مشيرة إلى أن المعرض هذا العام انطلق بمشاركة 23 طفلا وطفلة.وأوضحت المهندسة أسماء حمزة، أن المعرض يضم لوحات فنية عن عادات وتقاليد محافظة مطروح.. بالإضافة إلى المناظر الطبيعية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم توزيع شهادات تقدير على الأطفال تقديرا لجهودهم المبذولة خلال المعرض هذا العام.