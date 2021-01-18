رأي شيخ الأزهر في «زواج التجربة»

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الزواج في الإسلام ليس مشروعًا مدنيًا وإنما هو عقد ديني، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم استخدم لفظ "الميثاق الغليظ" في موضعين إحداهما متعلق بوصف علاقة الزواج بين الرجل والمرأة.وأوضح شيخ الأزهر أن القرآن الكريم ذكر "الميثاق الغليظ" عندما وصف المولى عز وجل الميثاق الذي أخذه على النبيين في بيان الهدى الإلهي للناس.وأضاف شيخ الأزهر في لقاء سابق أمام البرلمان الألماني وبالتحديد على هامش زيارته لألمانيا عام 2016: "أن الموضع الثاني الذي ذكر فيه الميثاق الغليظ هو ما وصف الله به علاقة الزواج بين الرجل والمرأة، مؤكدًا أن الزواج في الإسلام هو مشروع ديني في المقام الأول".وكان عدد من وسائل إعلام نشرت تقارير عما وصف بأنه أول عقد "زواج تجربة" يعقد في مصر، مما أثار جدلًا واسعًا بشأن الأمر.وقال المحامي أحمد مهران إن العقد الذي نشره ليس عقد قران من الأساس، بل هو عقد اتفاق على مشاركة زواج، وهو عقد يتضمن شروطًا تسمح باستمرار الحياة الزوجية بين زوجين، كمحاولة لإنقاذ الموقف بينهما بعد أن كانا في طريقهما للطلاق.