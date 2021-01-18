رابط تسجيل المعلمين الراغبين في المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التسجيل الإلكتروني، أمام المعلمين الراغبين للمشاركة في أعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021.وأتاحت الوزارة، التسجيل الإلكترونى للمعلمين الراغبين "معلم خبير- كبير معلمين" فى التقدم لأعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021 "رئيس لجنة سير- مراقب أول- رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية".وذلك عبر الرابط التالي:[http:thanwya.emis.gov.eg](http:thanwya.emis.gov.eg?fbclid=IwAR3_6rawj33EsnHR5Ml3XA2JhWFMxi_MWWMYyz_-45TasvPg42Cm421-6aM)وكانت أصدرت الوزارة، قرارًا لجميع المديريات التعليمية، بضرورة المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أول للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، وكذلك المرشحين للعمل كرؤساء مراكز توزيع أسئلة للعام الدراسي 2020-2021، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة، وذلك حتى تتمكن الوزارة من تحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات الدب حرصا على راحة المرشحين.وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الرسمي، أن هناك ضعفا شديدا في نسبة تسجيل المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، وكذلك المرشحين كرؤساء مراكز توزيع الكراسة الامتحانية للعام الدراسي 2020-2021.وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذا يدل على عدم تفعيل عملية التسجيل، والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي نسعى فيها جميعا بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم عرض معدلات تسجيل كل مديرية على وزير التربية والتعليم لمعرفة مدى تفعيل "اسم المستخدم- كلمة المرور".وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تتوافر فيهم الشروط، وسوف تتم مساءلة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به، وطبع استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر، ولن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية.