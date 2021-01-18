إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 4 متهمين بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة.ووجهت النيابة للمتهمين، بالقضية 533 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات، خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.