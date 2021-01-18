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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:44 م
وزير الدفاع ورئيس
وزير الدفاع ورئيس الأركان
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره اليونانى، وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين، بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء عمق العلاقات بين مصر واليونان.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكرى اليونانى بالقاهرة.
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية

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