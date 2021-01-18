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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

بعد إلغاء حبسهم.. تفاصيل الحكم على «أصدقاء طفل المرور»

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:35 م
«أصدقاء طفل المرور
«أصدقاء طفل المرور
حسام التمساح
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قررت محكمه جنايات الطفل، المنعقدة بالعباسية، إلغاء حكم الحبس سنة الصادر في حق أصدقاء طفل المرور واستبدالها بالتدابير الاحترازية.

وجاءت الأحكام الصادرة ضدهم التهمة الأولى، وهي التعاطي، للمتهم الأول" قبول وتعديل والاكتفاء بذلك"، والمتهم الثاني والثالث غرامة ١٠ آلاف جنيه و٦ أشهر مع الإيقاف، والتهمة الثانية التنمر للمتهم الأول والثاني "قبول وتعديل والاكتفاء بذلك"، ووضع المتهم تحت الاختبار القضائي، المتهم الثالث غرامة ٢٠ ألف جنيه، التهمة الثالثة إهانة أمين شرطة الأول والثاني ٢٠ ألف جنيه، والثالث ٥٠ ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قد قضت بمعاقبة أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.

كما تم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

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