تطورات الحالة الصحية لعلي حميدة

ينتظر المطرب علي حميدة نتيجة المسحة الذرية التي أجراها منذ يومين للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية.وعلمت «الدستور» أنَّ «حميدة» أجرى صباح اليوم الإثنين، منظارًا على وظائف الجسم بناء على طلب الأطباء.ويرقد «حميدة» في مستشفى «معهد ناصر»، ومُنِعت عنه أمس وأول أمس الزيارة بعد خضوعه لمسحة ذرية.