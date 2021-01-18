كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل مؤخرا، كما سجلت حالة إصابة جديدة بالسلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا.ووصلت الحالة المصابة بالسلالة البرازيلية يوم 10 يناير إلى مطار إنتشون الدولي عبر ألمانيا بعد مغادرتها البرازيل، بينما وصلت الحالة الجديدة المصابة بسلالة جنوب أفريقيا إلى مطار إنتشون عبر الإمارات العربية المتحدة بعد مغادرتها جنوب أفريقيا، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا في البلاد إلى 18 حالة، من بينها 15 حالة إصابة بالسلالة البريطانية، وحالتا إصابة بسلالة جنوب إفريقيا، وحالة إصابة بالسلالة البرازيلية.ومع ذلك، ترى السلطات الصحية أن احتمال انتشار السلالة البرازيلية من كورونا إلى المجتمع ضئيل، نظرًا لأنها وضعت الحالة المصابة بتلك السلالة تحت العزل الذاتي للعلاج فور اكتشافها.وقالت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جونغ أون- كيونغ إن هناك تقارير تفيد بأن السلالات المتحورة المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا قد تنتشر أسرع بنحو 1.5 مرة من الفيروس الأصلي.وبدءًا من اليوم الإثنين، تفرض كوريا الجنوبية على جميع الأجانب الوافدين من الخارج تقديم وثيقة صادرة قبل ما لا يزيد عن 24 ساعة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" تثبت خلوهم من فيروس كورونا.يذكر أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت في وقت سابق اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 389 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 72 ألفا و729 إصابة.