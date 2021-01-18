الاحتجاجات تشتعل في عدة مدن تونسية وتصل إلى شارع الحبيب بورقيبة

الوحدات الأمنية وصدّ المنافذ أمام تحرّكاتها، لتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

تجددت الاحتجاجات، اليوم الإثنين، في تونس في العاصمة وولاية باجة شمال غرب البلاد، وذلك بعدما أعلنت فيه الداخلية التونسية عن اعتقال المئات على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت في العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، وفي التفاصيل، شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احتجاجات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها أحياء العاصمة، إلى جانب عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين.ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ولرئيس البرلمان راشد الغنوشي، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين.كما شهدت ولاية باجة شمال غربا إطلاق قنابل غاز وكر وفر بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب بمدينتي باجة والمعقولة.من جهته، أكد خالد الحيوني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، "إيقاف 877 شخصا ضالعين في أعمال الشغب والتخريب اليومين الماضيين"، مبينا أن "أغلبهم من القُصّر وأيضا من ذوي السوابق العدلية"، وقال إن التحقيقات ستكشف عن سبب إقدام الموقوفين على القيام بالأفعال التي وصفها "بالإجرامية".كما شدد على "أن التحركات الليلية ليست احتجاجات وإنما أعمال تخريبية"، مبينا "أن هناك تحرّكات من طرف مجموعات تهدف لاستفزاز