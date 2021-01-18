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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: العلاقة الأوروبية مع تركيا غير مرضية

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:10 م
وزير الخارجية الألمانية
وزير الخارجية الألمانية
منار أحمد
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أعلن وزير الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، عن أن العلاقة الأوروبية وتركيا غير مرضية، ولكن يجب التطلع إلى الأمام، مشيرًا إلى أن أحداث العام الماضي بين الاتحاد وبروكسل بسبب تركيا تركت ندوبًا، وفقًا لقناة الربية الإخبارية.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن يتمكن من التقدم نحو علاقات بناءة وتعاون إيجابي مع الطرف التركي.

ويستند الأوروبيون في تفاؤلهم على عدة إشارات إيجابية قادمة من تركيا من قبيل تصريحات مسئوليها الهادئة، استقبالها وزير الخارجية الألماني اليوم، الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لبروكسل الخميس، والحوار المعلن بين الأتراك واليونانيين الاثنين القادم.

وأشار بيتر ستانو إلى ضرورة أن تعمد تركيا إلى تحسين علاقاتها ليس مع المؤسسات الأوروبية فقط، بل مع كل الدول الأعضاء في الاتحاد.

في السياق نفسه، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على ما تردد من أنباء عن إمكانية قيام رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل بزيارة إلى أنقرة بعد أيام.

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