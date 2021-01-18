وكالة بهنا تطلق دعوة للمشاركة بسيمنار حول أوضاع الموسيقى

أطلقت وكالة بهنا الثقافية دعوة لسيمينار نقاشي حول المشهد الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية، على أن يجري السيمنار في الفترة من 24 يناير حتى 29 يناير الجاري.يأتي السيمنار كمباردة لمناقشة ومشاركة الأفكار حول وضع الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية مُلهم وملئ بالتحديات والتناقضات والتساؤولات، وفي العقود الثلاثة الأخيرة كانت هناك محاولات كثيرة ومختلفة في صناعة وإنتاج الموسيقى المستقلة في مدينة الإسكندريةـ والتي شكلت ملامح وتاريخ المشهد الموسيقي المعاصر في المدينة.وللوقوف على الملامح الموسيقية الحالية، ظهرت فكرة سيمينار (نحو صورة محدثة عن المشهد الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية) والذي سيتشارك فيه كل من يهتم بالموسيقى ويرغب في مشاركة أفكاره وتصوراته عن واقع الموسيقى في المدينة.الدعوة مفتوحة لكل المهتمين والمشاركين في مجال الموسيقى في الإسكندرية من (موسيقين – أصحاب ستديوهات – مهندسي صوت – منتجين – مديري فرق موسيقية... وغيرهم)سوف يدير السيمينار أيمن عصفور، وعدد الجلسات 3 جلسات نقاشية، وكل جلسة مدتها 3 ساعات.أيمن عصفور عازف كَمان ومؤلف موسيقي مصري، ولد عام 1979 في مدينة الإسكندرية، تخرج من كلية تربية نوعية قسم تربية موسيقية، ودرّس أيمن عصفور في القسم وصار أصغر مدرس كّمان في قسم تربية موسيقية بالكلية، وحصل على دبلومة الدراسات العليا من كلية التربية الموسيقية في الزمالك وكان عازف الكمان الأول في فرقة دار أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية لمدة 3 سنوات، وقام بالتمثيل في العديد من المهرجانات في مدن مثل مدينة كوبنهاجن، برلين، لندن ودبلن، وعزف مع العديد من الفرق الموسيقية والمغنيين والموسيقين مثل مسار إجباري، موريس لوقا، رومان بونكا، حازم شاهين، غالية بن علي، مريم صالح. وفي عام 2010 صار المدير الفني والبرامجي للفاعليات الموسيقية في مؤسسة جدران، ومن ثم قام بإدارة وتنفيذ الجزء المختص بالبرنامج الموسيقي بالكابينة وهي مساحة ثقافية، وإطلاق وإدارة مهرجان أفقي للموسيقى لمدة 6 أعوام على التوالي.