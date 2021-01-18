مصطفى درويش يبدأ تصوير «بين السماء والأرض»

بدأ الفنان مصطفى درويش تصوير المسلسل الدرامي الجديد "بين السما والأرض" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل وهو من إخراج ماندو العدل؛ وهو العمل المستوحى من الفيلم الذي عرض من قبل ولكن يقدم بأحداث مختلفة وأبطال آخرين.وصور درويش مشاهده الأولى في اللوكيشن الرئيسي للمسلسل بمدينة السادس من أكتوبر بالعمل الذي يقوم بإنتاجه تامر مرسي واشراف عام حسام شوقي؛ حيث يقدم العمل عن طريق 15 حلقة في رمضان 2021؛ وهو عن قصة الاديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار: اسلام حافظ.يشارك في بطولة المسلسل كل من بطولة هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين.