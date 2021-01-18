بسبب نجل أردوغان.. تركيا مهددة بالمنتجات الزراعية الضارة

قالت صحيفة سوزجو التركية، اليوم الاثنين، إنه تم تخصيص مبنى الحجر الزراعي الذي يمنع دخول المنتجات الزراعية الضارة إلى البلاد، لصالح مؤسسة "نشر العلوم" المملوكة لبلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وحسب التقرير، فقد تم تحويل 10 آلاف متر مربع تابعين لبناية مديرية الحجر الزراعي الموجودة في إسطنبول، والتي تمنع دخول وانتشار المنتجات النباتية المريضة والضارة التي تهدد صحة الإنسان خاصة تلك المعدلة وراثيًا، لصالح مؤسسة نشر العلوم التي يترأسها بلال أردوغان.وأكدت سوزجو أنه عقب صدور قرار التحويل المفاجئ لصالح وقف بلال أدروغان تم طلب إخلاء المبنى على الفور. وتوجيه تحذير أنه في حالة إخلاء المبنى الذي يحتوي على معدات معملية مهمة، لا يمكن إجراء اختبارات المنتجات العشبية لمدة تتراوح من 2-3 أشهر على الأقل، لذلك قد تنتشر المنتجات العشبية الضارة في الدولة.