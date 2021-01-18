إحالة صاحب موقع للزواج العرفى والشرعى للمحاكمة

أحالت النيابة العامة، مالك موقع «أفندينا» للزواج العرفي، إلى الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار بالبشر ونشر منشورات منافية للآداب.جاء في أمر الإحالة، أن المتهم تاجر في شخص طبيعي هى المجني عليها «أ.أ» بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلًا الحاجة لديها، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيًا بأن عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة بواسطة، وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول على موافقتها.وأكد أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على مبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة، كما أنه استخدم حسابًا خاصًا علي شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مسمى «أفندينا» للزواج الشرعي والعرفي، يهدف إلي تسهیل ارتكاب الجرم ونشر الرذيلة في المجتمع.وشهدت المجني عليها، بأنه على إثر علاقة نشأت بينها والمتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عرض عليها الزواج عرفيًا من أحد الأشخاص حال علمه بظروفها المادية وحاجتها للمال، ووعدها بتحقيق مبالغ مالية من جراء ذلك، وحدد معها موعد للقاء إلا أنه تم ضبطهما.وشهد عقيد شرطة ورئيس قسم مكافحة للاتجار بالبشر أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لاستقطاب راغبى المتعة الحرام والعديد من الفتيات والنسوة الساقطات لممارسة أعمال الدعارة معهن مقابل حصوله على مبالغ مالية، مستغلًا في ذلك حاجتهن للمال وسوء أحوال معيشتهن، واستخدامه الأساليب الإلحاح والإغواء لهن بزعم المكسب المادي.وعلى إثر اتفاق بين المتهم ومصدره السرى باستقطاب المجني عليها الشاهدة الأولى لإقامة علاقة جنسية معها نظير مبلغ مالى تمكن من ضبطهما وبحوزة المتهم هاتف جوال يحتوى على العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه جريمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة والترويج للعديد من الفتيات لممارسة أعمال الدعارة، وبحوزة الشاهدة الأولى هاتف جوال المستخدم في التواصل مع المتهم.أقر المتهم بالتحقيقات بقيامه بإنشاء الحساب محل الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لإتمام الزواج الرسمي والعرفي بين الأشخاص والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك، ونشأت من خلاله علاقة بينه والمجني عليها وطلبت منه الزواج عرفيًا من أحد الأشخاص نظرًا لظروفها المادية، فاتفق معها على الزواج لمدة أسبوع من شخص سعودی مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه وحدد معها موعدًا للقائه، إلا أنه حال دون ذلك ضبطهما بالموعد المتفق عليه ثبت بالصور الضوئية المأخوذة من الهاتف المضبوط حوزة المتهم وجود محادثات نصية تشير لارتكابه الواقعة.